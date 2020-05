Mercato OM : Deux joueurs proposés en Premier League?

En difficulté financière, l’Olympique de Marseille va tenter de vendre pour environ 60 millions d’euros cet été selon les dernières informations… Pour y arriver, le club tenterait de pousser deux joueurs vers la Premier League.

Ce vendredi, Soccer Link a publié sur son compte Twitter une information sur le prochain mercato de l’Olympique de Marseille. Selon le média, le club ne retiendra personne cet été en cas d’offre alléchante… Pire, la direction pousserait même deux joueurs vers la sortie.

Payet et Thauvin proposés en Premier League?

En effet, Soccer Link affirme que l’OM cherche pour Thauvin et Payet une porte de sortie vers la Premier League afin d’en tirer un bon prix. Si pour le dernier, il laisse un bon souvenir en Angleterre avec son passage à West Ham, Thauvin n’aura pas franchement brillé à Newcastle… Récemment, l’ailier droit s’était d’ailleurs exprimé sur son avenir en affirmant qu’il rester à Marseille.

« Je reste à Marseille, je te le dis ! Moi je ne rigole pas, je te le dis, je reste. Comme ça le débat est clos. Parce que je vois des trucs passer tous les jours. Pourquoi tu veux que je m’en aille? Je vais pas te faire la chanson mais tu sais très bien ce que représente le club pour moi. Ici je suis bien. En plus j’ai perdu une saison (avec sa blessure, ndlr) et je vais partir au moment où on va jouer la Ligue des Champions alors que ça fait des années que je me bats pour ça? Pourquoi tu veux que je parte? »

Florian Thauvin à Malik Bentalha – Source : Instagram