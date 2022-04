Mercato OM : Deux milieux solides de Serie A pour remplacer Kamara?

D’après les informations du média Calciostyle, l’Olympique de Marseille aurait coché les noms de Bakayoko et Krunic afin de remplacer Kamara.

Cela fait plusieurs semaines maintenant que l’on sait que Boubacar Kamara ne sera pas marseillais la saison prochaine. Les rumeurs et informations récentes affirment que la tendance est plus vers un départ libre dans un gros club européen qu’à une prolongation alors que son contrat se termine en juin prochain.

L’Equipe l’a encore affirmé ce mardi dans un long article sur les départs au mercato estival… Pablo Longoria va donc devoir trouver un remplaçant à ce poste pour contenter Jorge Sampaoli qui a fait de Kamara l’un de ses piliers depuis le début de la saison.

D’après les informations de Calciostyle en Italie, l’Olympique de Marseille s’activerait bien sur des solutions à ce poste. Les noms de Tiémoué Bakayoko (ancien joueur de l’AS Monaco) et de Rade Krunic sont cités afin de remplacer Kamara.

Depuis plusieurs semaines, l’entraineur Jorge Sampaoli ne cesse de répéter la nécessité de renforcer l’effectif tout en gardant l’ossature de l’équipe. À la veille du match contre Nantes, l’Argentin a réitéré ses propos :

« En parallèle des matchs, nous travaillons avec les scouts, le staff, on discute avec David Frio et Pablo Longoria. Nous échangeons beaucoup sur la préparation de la saison prochaine et des noms qui nous feront du bien dans notre style de jeu. Il y a aura des départs. Le plus important est de garder la base et d’y ajouter trois ou quatre joueurs qui pourront élever notre niveau. Ça dépend si on se qualifie ou non en Ligue des champions. On aura aussi une réunion avec le propriétaire pour lui proposer des noms. On suit toujours des joueurs. On verra avec le président et le directeur sportif. » Jorge Sampaoli – Source: Conférence d’avant match (19/04/2022)