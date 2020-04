Mercato OM : Deux prétendants anglais pour Sanson ?

Morgan Sanson devrait quitter l’OM cet été en cas d’offre satisfaisante pour le joueur et le club. Le milieu de terrain dispose d’une bonne cote en Angleterre, deux clubs seraient plus particulièrement intéressés…

Morgan Sanson est souvent annoncé comme un des joueurs bankables de l’effectif. Le milieu de terrain s’est bien relancé cette saison sous les ordres d’André Villas-Boas. Selon l’Equipe de ce lundi, l’ancien joueur du MHSC serait particulièrement observé par Aston Villa et Everton. Carlo Ancelotti, le manager des Toffees, aurait validé son profil. Reste à savoir quand le mercato estival ouvrira ses portes et si ses deux options peuvent convenir à Sanson…

En mars dernier, l’agent de Morgan Sanson avait par contre clairement expliqué que son joueur entendait choisir sa destination…

« Morgan est beaucoup approché, mais il ne partira pas si sportivement, ce n’est pas mieux que l’OM. Son objectif ce n’est pas de gagner plus d’argent, c’est de progresser sportivement. Pour Morgan, la priorité est accordée à Marseille. Mais il reste à l’écoute des propositions, tant qu’elles sont en adéquation avec ses ambitions sportives. C’est compliqué de dire qu’un départ de Sanson est inéluctable. Il a une forte valeur marchande, mais ce n’est pas sûr que les clubs qui l’approcheront correspondent à ses envies financières et sportives. Marseille est certes dans une obligation économique. Mais on ne peut jamais forcer un joueur à quitter un club. » Agent de Morgan Sanson – Source : 20 minutes