Mercato OM : Deux recrues avant la fin de semaine ?

Le latéral gauche brésilien Renan Lodi devrait s’engager 5 ans avec l’OM pour un montant estimé à 13M€. Pendant ce temps, Pablo Longoria avance aussi sur le dossier Iliman Ndiaye.

RMC et Fabrizio Romano annonce un accord entre l’OM et l’Atlético pour Renan Lodi. Le latéral gauche devrait passer la fameuse visite médicale vendredi et signer un contrat de 5 ans avec le club olympien. Le montant est estimé à 13M€ ! Pour autant, Pablo Logoria ne compte pas s’arrêter là et aimerait dans la foulée boucler aussi la troiséme recrue, offensive cette fois !

🇧🇷 Renan Lodi va signer 5 ans à l’OM contre un chèque de 13 millions d’euros. Il était le premier choix de Marcelino au poste de latéral gauche.https://t.co/X2HOw248E5 pic.twitter.com/t8KgKXqYfv — RMC Sport (@RMCsport) July 13, 2023

Ndiaye et Lodi avant la semaine prochaine ?

Selon RMC, Pablo Longoria aimerait finaliser les dossiers Ndiaye et Lodi, le plus rapidement possible. L’OM part en stage en Allemagne, lundi prochain, et les dirigeants marseillais souhaiteraient que le Sénégalais et le Brésilien partent avec le groupe. Les deux joueurs sont déjà d’accord pour venir à Marseille, il faut désormais réussir à trouver un accord officiel avec Sheffield United et l’Atlético Madrid.

🔹L’OM qui est en discussions avancées avec Renan Lodi 🇧🇷 et Iliman Ndiaye 🇸🇳, aimerait boucler ces deux dossiers avant lundi, départ de Marcelino et ses hommes en Allemagne, pour le stage de préparation. (@laprovence) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/W8nPDcCI9k — Infos OM (@InfosOM_) July 13, 2023

L’arrivée de Renan Lodi est essentielle pour Marcelino qui ne compte, pour l’instant, aucun défenseur gauche dans son effectif, excepté Jordan Amavi qui a lui été écarté du groupe. Le brésilien était la priorité du coach espagnol !