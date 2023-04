Mattéo Guendouzi joue de moins en moins à l’OM et pourrait partir à la fin de la saison. Durant l’émission du Super Moscato Show, Eric Di Meco demande que le cas du joueur soit géré de bonne manière, afin d’éviter des problèmes dans le vestiaire au moment du sprint final en Ligue 1.

Entre ses envies de temps de jeu avant la fin de saison et son souhait probable de quitter l’OM, que faire avec Mattéo Guendouzi ? Lors du Super Moscato Show, Eric Di Meco appelle à la propreté dans la gestion du cas Guendouzi. Voici l’extrait de l’émission avec l’intervention de Di Meco.

🗣 « Il ne faudrait pas que cette histoire de Guendouzi plombe le vestiaire » ⚪🔵 Eric Di Meco espère que le cas Guendouzi ne va pas nuire à Marseille dans le sprint final. pic.twitter.com/ViHSaYSHm6 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 28, 2023

Si Guendouzi part, ça me ferait de la peine

« C’est compliqué de garder un joueur qui aura sûrement envie de partir, explique Eric Di Meco au micro du Super Moscato Show. Guendouzi a eu des propositions, soit disant de certains clubs à l’intersaison hivernale. On en avait parlé et j’avais dit que ça me ferait de la peine de le voir partir. Forcé de constater qu’il a peu joué, alors que peut-être, il aurait dû. Et peut-être que l’OM aurait dû le vendre à ce moment-là, parce que la cote va peut-être baisser maintenant qu’il joue moins. Après ce n’est pas sûr. Il suffit que trois clubs soient sur toi et tu prends une valeur inestimable.«

Si Guendouzi a des offres intéressantes il voudra partir

« D’un autre côté je pense que les dirigeants, en janvier, ils l’ont gardé, parce qu’il avait fait un bon début de saison, poursuit Eric Di Meco. Il était important dans le système de Tudor. Ils n’avaient peut-être pas anticipé que le coach allait revoir ses plans avec l’arrivée de Malinovskyi et de Vitinha. Ils n’ont peut-être pas eu l’offre qu’ils voulaient. Il ne faudrait pas que cette histoire avec Guendouzi, alors que la fin de saison arrive, plombe le vestiaire. Il faut gérer ce cas là jusqu’à la fin de la saison proprement. Après il faut s’assoir autour de la table et regarder les intérêts de tout le monde. Moi j’ai l’impression que Guendouzi va vouloir partir s’il a des offres intéressantes, notamment du côté de l’Angleterre. Dans ce cas il faudra faire en sorte de récolter le maximum et ne pas l’empêcher de partir. »