Mercato OM : Di Meco justifie le choix Galtier !

La nomination d’un nouveau coach à l’Olympique de Marseille est au coeur de tous les débats. Lors de l’émission Rothen s’enflamme, Éric Di Meco a une nouvelle fois rappeler son envie de voir Christophe Galtier arriver à l’OM.

Éric Di Meco et Christophe Galtier ont été formés à l’Olympique de Marseille ensemble, ils sont aujourd’hui toujours amis et Éric Di Meco souhaiterait « voir son pote entraîner l’OM« . Marcelo Gallardo est pour le moment le favori mais d’autres noms comme Paulo Fonseca ou Christophe Galtier sont encore en course.

L’émission Rothen s’enflamme a organisé un débat autour du cas Galtier à l’OM dans lequel Eric Di Meco a déclaré ceci : « Cela fait plusieurs années que l’on a ce problème-là tous les ans, on est tellement fort que tous les ans, on (NDLR : L’OM) est obligé de changer d’entraîneur. Chaque fois, on se fait la réflexion du profil, on nous explique qu’il faut que ce soit un entraîneur de haut niveau, qu’il connaisse la ligue 1, qu’il parle français, qu’il ait gagné des titres afin qu’il ait une certaine aura dans le vestiaire et qu’il soit imprégné de cette ville ou qu’il s’en imprègne assez rapidement, ce qui est assez dur car certains, n’ont jamais pris la mesure de cette ville là. La cerise sur le gâteau serait qu’il soit du cru, du coin et là on en a un sur le marché qui a tous les critères ».

⚪🔵 Faites entrer l’accusé : Ceux qui ne veulent pas entendre parler de Galtier à Marseille. 🗣💬 Di Meco « Il faut beaucoup de critères pour entraîner l’OM, et là, il y en a un sur le marché qui a tous ces critères. Son seul défaut, c’est qu’il a entraîné le PSG » pic.twitter.com/38m1SYfeOO — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) June 12, 2023

Le problème ? Galtier a entraîné le PSG

Pour Di Meco, le seul « inconvénient » que possède la piste Christophe Galtier est son année passée à coacher le PSG, ce qui n’est pas une fatalité pour l’ancien international français : « Il a un défaut Christophe, c’est qu’il a entraîné pendant un an au PSG. […] Il y a même des joueurs qui sont venus jouer à Marseille, de suite après le PSG. Il y en a même certains qui ont été fêtés, il y a 15 jours, ils ont défilé au milieu du stade. Jocelyn Angloma par exemple, Lorik Cana, Heinze, je parle que des joueurs qui ont été appréciés chez nous. »

Son nom est surtout évoqué du côté de Naples.