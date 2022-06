Mercato OM : Di Meco mitigé sur cette probable première recrue…

Une fois le passage de la DNCG validé, Axel Witsel pourrait être la première recrue estivale de l’OM. Le profil de l’international belge, libre de tout contrat, interpelle DI Meco qui reste mitigé surtout concernant son âge…

Sur RMC, Eric Di Meco a des doutes même s’il pense que c’est un pari à tenter. Witsel, 33 ans, s’est bien remis d’une grosse blessure et propose un bon niveau de jeu avec son équipe nationale…

Witsel, c’est un garçon en fin de course

« C’est un garçon en fin de course et il est de cette génération belge qui devait gagner un grand titre et qui ne l’a pas fait. C’était un des tauliers mais aujourd’hui il est sur la fin et la question, c’est de savoir dans quel état physique est-il ? Après en terme d’expérience, oui aucun doute il fera beaucoup de bien surtout pour la Ligue des champions. Après il faudra le gérer et on ne pourra pas lui demander autant à l’entraînement qu’aux jeunes. Donc pourquoi pas tenter ce pari ! » Eric Di Meco – source : RMC (15/06/2022)

ça reste un pilier de la sélection Belge.

« Axel Witsel c’est vraiment intéressant quand même. Il est peut-être au crépuscule de sa carrière mais il n’y a pas si longtemps ça parlait encore d’Arturo Vidal… Même si Witsel a eu une grosse blessure, sur le plan physique il est bien mieux que Vidal, il joue une trentaine de matchs cette saison avec Dortmund et ça reste un pilier de la sélection Belge. C’est un joueur qui a l’expérience de plusieurs grands championnats. Quand tu vois son profil, c’est pas tout à fait celui de Kamara mais dans sa propension à récupérer et relancer vite, je trouve que c’est pas mal. Après je pense pense qu’il a un très gros salaire, mais étant libre il n’y aura pas d’indemnité de transfert à payer. Après je pense que Longoria a pris contact avec pas mal de joueurs depuis plusieurs semaines voir quelques mois, il y a des discussions qui doivent s’accélérer depuis le match de Strasbourg. Après tout dépendra du profil recherché pour remplacer Kamara. Est-ce qu’on veut un « Kamara-bis » ? Ca sera très compliqué. » Karim Attab – Source : Football Club de Marseille