Mercato OM – Di Meco monte au créneau : « Non, ce n’est pas un flop! »

Alors que le mercato hivernal est bien entamé, certaines questions se posent. Lirola a du mal à trouver sa place, Milik n’est pas assez décisif, Balerdi est souvent remplaçant… Eric Di Meco a évoqué le cas du buteur polonais…

Sur RMC, Eric Di Meco a affirmé que Milik n’était pas un flop !

Ce n’est pas Messi, mais Milik en pleine possession de ses moyens, tu ne l’as pas à Marseille — Di Meco

« Non, Milik n’est pas un flop. Quand il arrive, on voit que c’est un joueur de très haut niveau, mais il a eu une carrière particulière parce qu’il s’est fait les deux genoux. Il fait le job quand il arrive. Le problème, en début de saison, c’est qu’il est blessé, il ne fait pas la préparation. Du coup, il a du mal à rattraper son retard. Mais flop, ce n’est pas ça. On en a eu des flops… C’est une déception plutôt, malheureusement. Mais il a déjà prouvé que c’était un joueur de niveau international. Ce n’est pas Messi, mais ce mec-là en pleine possession de ses moyens, tu ne l’as pas à Marseille. La Juve devait le récupérer. Même ici, tout le monde pensait qu’on allait le perdre. Ce n’est pas une erreur de casting. Il y a une blessure » Eric Di Meco – Source: RMC (12/01/2022)