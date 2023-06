Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Sur RMC, Eric Di Meco a donné son sentiment sur le la recrue phare du dernier mercato hivernal, le jeune attaquant Vitinha. L’ancien défenseur de l’OM n’est vraiment pas convaincu par ce qu’il a vu.

Recruté pour l’énorme montant et record du club 32 millions d’euros, Vitinha n’a pas été à son avantage à l’OM depuis son arrivée l’hiver dernier. Sur RMC, Eric Di Meco n’a pas caché ses doute concernant l’attaquant de 23 ans.

Même en cinq bouts de matchs, tu vois des trucs normalement

Di Meco a des doutes sur son intégration. « Sur ce que j’ai vu à l’OM, je ne lui trouve pas une qualité. Le gamin est parti de chez lui, on nous explique que c’est un peu compliqué parce qu’il y a des mecs qui ont du mal à partir de leur pays. […] C’est pour ça qu’il ne faut pas tirer d’enseignements définitifs. Sauf que même en cinq bouts de matchs, tu vois des trucs normalement, estime l’ancien latéral gauche olympien. La somme qui a été mise sur ce garçon est énorme, et il va la traîner. Quand on parle de lui, on met la valeur du transfert en face. Et ça pose problème parce que je n’ai rien vu pour l’instant ».

Pablo Longoria avait proposé une conférence de presse afin de faire le bilan de cette saison 2022/2023. Le président a évoqué le recrutement de Vitinha, qui connait des débuts moyens.

Pablo Longoria a été interrogé sur le recrutement et l’avenir de Vitinha à l’OM. « Vitinha est arrivé un jeudi, Tudor l’a fait jouer le samedi ou le dimanche… Peut-être que c’était nécessaire… » Pour autant, le président reste confiant. « Je reste très confiant. Il a toutes les caractéristiques qu’on recherche chez un attaquant. Il a besoin d’une période d’adaptation. Il est arrivé un jeudi, il a joué le dimanche. Puis il est entré dans la rotation. Peut-être que c’était nécessaire. Un attaquant vit toujours de sa confiance. »