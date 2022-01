Mercato OM – Di Meco : « Si tu es Kamara tu te dis : « Vous le traitez comme ça et vous voulez que moi je prolonge ?”

Au cours d’un entretien accordé à la Provence, l’ancien joueur emblématique de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco a donné son sentiment sur le cas Steve Mandanda.

« Si tu es le petit Kamara, que tu regardes comment on se comporte avec Mandanda, une légende du club, et qu’on veut que tu prolonges, tu te dis : “Vous le traitez comme ça et vous voulez que moi je prolonge ?” (…) Pau Lopez, j’espère bien qu’il sait faire des arrêts. Mais je n’aime pas ce que l’OM a fait à Mandanda. Je ne dis pas qu’il fallait le faire jouer. Mais quand Pau Lopez arrive, dis-lui d’aller sur le banc ou ailleurs s’il veut jouer. Mais je sais de source sûre qu’on n’a pas été honnête avec lui » Eric Di Meco – Source: La Provence (19/02/2022)

« On ne peut pas pleurer parce que les joueurs n’ont plus l’esprit club, parce qu’ils ne viennent à l’OM que pour s’en servir de marchepied pour aller dans un plus grand club. C’est le football. Mais quand un mec te fait 600 matchs chez toi, qu’il a été champion de France, et tu le traites comme ça… Maintenant si les supporters sont contents de la manière dont a été traité Mandanda, qu’ils ne pleurent pas quand Kamara ne prolonge pas ou quand un mec se casse au bout de six mois. » Eric Di Meco – Source: La Provence (19/02/2022)

Ce jeudi en conférence de presse l’entraîneur de l’OM Jorge Sampaoli a fait savoir qu’il souhaitait conserver Steve Mandanda :

« Concernant Steve Mandanda, je veux qu’il reste ici, soit avec nous, joue avec nous. Il a peut-être envie d’être heureux ailleurs. Je veux qu’il puisse être heureux, avec nous ou ailleurs. C’est une référence au club. Je n’aimerais pas qu’il parte. Ce n’est pas moi qui décide. Je ne connais pas la situation, je ne sais pas s’il veut partir. Si c’est le cas, il faudra trouver un concurrent pour Pau Lopez« , a ainsi expliqué le technicien argentin lors du point presse d’avant match contre Lens.

