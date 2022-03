Mercato OM : Di Meco s’inquiète du départ à venir de « l’un des rares joueurs de classe internationale »

L’OM a perdu son jeu protagoniste, enchaine des contreperformances et en plus Sampaoli se prive de son buteur Arek Milik. Pour Eric Di Meco, laisser l’attaquant polonais sur le banc au coup d’envoi de Troyes vs OM est incompréhensible…

Dans un entretien accordé à la Provence, Eric Di Meco revient sur le cas Milik. Il promet d’interroger Pablo Longoria sur ce dossier ce soir dans le cadre de Rothen s’enflamme sur RMC…

Je ne suis pas sûr que voir Milik sur le banc rende heureux Longoria — Di Meco

« L’histoire Milik est incompréhensible. Je n’ai pas compris qu’il ne soit pas titulaire à Troyes, ni qu’il ne rentre pas en priorité. C’est l’un des rares joueurs de classe internationale de cette équipe. Il rend de gros services et a sauvé pas mal de matches. (…) On se prive d’armes intéressantes. Lors de l’émission (ce mardi sur RMC en direct du centre RLD), je vais demander au président s’il valide tous les choix du coach. Il connaît le foot, a fait des miracles pour avoir une équipe compétitive. Je ne suis pas sûr que voir Milik sur le banc le rende heureux, après tout ce qu’il a fait pour l’engager puis pour le garder. Il va soutenir son entraîneur, c’est normal. À la fin de l’année, on va perdre Milik, il va falloir trouver un autre vrai attaquant. Ces derniers temps, on a chopé plus de Mitroglou que de Milik ». Eric Di Meco – source : La Provence (01/03/2022)

Le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo a donné son sentiment sur le match nul du club marseillais à Troyes (1-1) lors de la 26e journée de Ligue 1 ce dimanche.

Payet, physiquement il commence à être cramé – Riolo

« Le nombre de fois où l’on pensait que l’OM pouvait faire un écart au classement. le nombre de fois où l’OM a perdu des points contre des « petits ». Le nombre de fois où l’OM a fait des matchs incompréhensibles face à des petites équipes… Marseille ne va pas bien, ce n’est pas dans les mêmes proportions qu’à Lyon mais entre Payet Milik Sampaoli, il s’est passé un truc, c’est en train de faire chier tout le monde et il ne trouve pas de solution. Il ne sait pas comment sortir de ça Sampaoli essaye d’expliquer et je pense que ça lui tape sur la tête. On n’est jamais sorti de cette situation et aujourd’hui l’OM est deuxième et Sampaoli ne trouve plus aucune solution. En ce moment il est dans le brouillard. Payet n’est plus là. Il a fait six mois ou il a facilité les choses à l’OM parce qu’il était bon. Aujourd’hui il est en train de lâcher. Physiquement il commence à être cramé … »Daniel Riolo – Source : RMC Sport (27/02/2022)