Mercato OM : Dieng définitivement mis de côté par Igor Tudor

D’après les informations du journal L’Equipe, Bamba Dieng est bien mis de côté par Igor Tudor. L’attaquant sénégalais est reproché d’avoir quelques kilos en trop et de ne pas avoir le profil qui colle…

L’Olympique de Marseille vit des semaines compliquées depuis l’arrivées du coach Igor Tudor. Un joueur est encore plus touché par l’arrivée du Croate, c’est Bamba Dieng. Lancé par Larguet puis installé dans la rotation par Sampaoli, l’attaquant fait partie des joueurs les plus appréciés de l’effectif.

Tudor reproche des kilos en trop à Dieng

Pourtant, le Sénégalais a été mis de côté par Igor Tudor à l’OM depuis le deuxième match de préparation. L’Equipe tente d’expliquer cela dans son édition de ce mardi. D’après le quotidien sportif, l’attaquant ne participera plus aux mises en place avant les matchs et ne devrait donc pas jouer.

Le coach lui reprocherait d’avoir quelques kilos en trop mais n’en aurait pas parlé avec le joueur directement. Bamba Dieng aurait également un profil qui ne plaît pas à Igor Tudor… Raison de plus pour que Pablo Longoria le pousse à quitter l’OM afin de faire rentrer des liquidités.

Le management du nouvel entraîneur de l’OM Igor Tudor interpelle de plus en plus en interne, au point de créer une ambiance électrique. Les crispations sont déjà nombreuses alors que la saison n’a même pas commencé… https://t.co/NSK640PzhZ pic.twitter.com/4RfWv21IBF — L’ÉQUIPE (@lequipe) August 1, 2022

Bamba Dieng veut absolument rester à l’OM

La Provence a interrogé l’agent de Bamba Dieng, Seydou Bocar Seck. La situation de l’international sénégalais est toujours flou… L’agent de l’attaquant a tenté d’apporter son analyse sur cette mise à l’écart particulière et incompréhensible pour les supporters de l’Olympique de Marseille.

« Je ne dirai pas qu’elle est compliquée, mais elle est étrange. Pendant l’intersaison, j’ai reçu un appel classique du club pour me demander ce que Bamba comptait faire. Nous leur avons répondu que son projet s’inscrivait sur la durée à l’OM, qu’il souhaitait rester et n’envisageait pas de partir maintenant. Nous leur avons dit qu’il était concentré sur la saison 2022-23, la Ligue des champions et la coupe du monde à venir avec le Sénégal. Ils ont dit OK, et nous sommes passés à autre chose. Je ne parlerai pas de mise à l’écart, le coach prend les décisions qu’il faut pour l’équipe à l’instant T. Le joueur, quant à lui, s’adapte. Après, il est clair que pour Bamba, sa seule place, c’est sur le terrain. Sa position est celle de l’écoute, il attend de la communication de la part du club. Si le joueur n’est pas suffisamment bon, comme son nouveau statut dans la hiérarchie l’indique selon le coach, on attend qu’ils appellent et disent clairement : « écoutez, on juge que c’est insuffisant pour nous, veuillez trouver autre chose. » À partir de ce moment-là, on saurait ce qu’on a à faire. L’autre alternative pourrait être une méforme. Mais c’est une hypothèse à écarter… Il a montré suffisamment de choses pour qu’on ne pense pas cela. La préparation estivale est finie. Le bilan de l’OM, c’est cinq buts marqués. Il en a mis trois. Avec un temps de jeu réduit, il finit quand même meilleur buteur. Il est frustré mais il est aussi positivement touché des messages de soutien qu’il reçoit. » Seydou Bocar Seck – Source : La Provence (01/08/22)