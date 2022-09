Mercato OM : Dieng vers Nice… la piste Depay relancée ?

Alors que Bamba Dieng aurait trouvé un accord avec l’OGC Nice pour un contrat de 5 ans, l’OM doit valider son départ. En Espagne, le nom de Depay est associé à plusieurs clubs dont Marseille…

Selon El Mundo Deportivo, Depay veut quitter le FC Barcelone et aurait plusieurs possibilités. Chelsea est une possibilité malgré l’arrivée d’Aubameyang. Le FC Séville, la Real Sociedad et l’ Olympique de Marseille seraient aussi dans le coup. « Les propositions de Séville et de Marseille lui permettraient de continuer à jouer en Ligue des champions , mais ils pourraient difficilement payer le salaire du joueur… » A suivre !