Mercato OM : Dimitri Payet se livre sur son avenir !

Dans un entretien accordé au Journal de l’Île de la Réunion, Dimitri Payet s’est confié sur son avenir. Le numéro 10 compte bien rester à Marseille !

Ce dimanche, Dimitri Payet s’est exprimé dans le Journal de l’Île de la Réunion. Le natif de Saint-Pierre a notamment été questionné sur son avenir et donc ce qu’il comptait faire la saison prochaine…

J’ai envie de continuer. Je pousserai au max pour l’OM — PAYET

Après des rumeurs évoquant la possibilité qu’Eyraud lui trouve une porte de sortie en Premier League, Payet a tenu à clarifier la situation : il restera à Marseille.

« Quand on a fait la Premier League, on peut dire qu’il y a l’Espagne, le Barça ! Sans dénigrer les autres équipes de la Liga, c’est là qu’il faut jouer. Ce n’est pas pour autant que j’ai envie de découvrir un autre championnat. Lorsque je suis revenu à l’OM, j’ai dit que l’histoire recommençait. Elle est belle. J’ai envie de continuer, tant que je pourrais tellement je me sens bien dans ma tête et dans mes jambes. Je pousserai au max pour l’OM »

Dimitri Payet – Source : JIR