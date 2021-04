Mercato OM : « Diouf m’a donné une feuille blanche, et il m’a dit : ‘mets-moi les joueurs avec qui tu veux jouer’ ».

Il n’a joué qu’une saison à l’OM, mais Didier Drogba a marqué l’histoire du club. Avant de céder aux millions de Chelsea, l’attaquant était en train de bâtir l’équipe de sa la saison d’après avec Pape Diouf…

Dans un message diffusé par le compte de la fondation Pape Diouf, Didier Drogba a racontait une anecdote bien précise. Pape Diouf lui avait donné un page blanche afin que l’attaquant y inscrive le nom des adversaires qui l’avaient le plus embêté dans la saison afin de tenter de les recruter…

Quand Diouf proposait à Drogba de s’associer un mercato de l’OM

« A quelques mois de la fin de saison à Marseille, Pape Diouf a su qu’il allait devenir président de l’OM, lui et moi nous étions en train de bâtir l’équipe de la saison d’après. Il m’a donné une feuille blanche et il m’a dit « mets-moi ton équipe, mets les joueurs avec qui tu veux jouer, les adversaires qui t’ont le plus embêté lors d’un match ». J’ai encore les noms, j’ai encore l’équipe que l’on avait constitué, c’est une anecdote parmi tant d’autres On avait une relation très forte, il faisait confiance et ça n’est pas donné à tout le monde. » Didier Drogba – source : Fondation Pape Diouf (06/04/2021)