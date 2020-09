Mercato OM : Direction la Ligue 1 ou la Belgique pour Rocchia ?

L’Olympique de Marseille a énormément souffert de l’absence de Jordan Amavi contre Saint-Étienne. Christopher Rocchia est finalement entré en jeu en seconde période mais l’avenir du minot semble se dessiner ailleurs…

André Villas-Boas avait déjà expliqué en conférence de presse que Christopher Rocchia avait laissé passé sa chance lors de la pré-saison (voir décla plus bas), il l’ a encore répété en conférence de presse post OM/ASSE (0-2) : « on cherche une porte de sortie pour Rocchia. »

« J’ai déjà parlé de ça. On cherche un latéral gauche. J’avais laissé un peu la porte ouverte pour que cette personne soit Christopher, mais à cause de sa blessure au genou, on n’a pas eu la chance de faire une bonne pré-saison. C’est ma faute et à la fin j’ai perdu espoir. On continue à chercher des options. On continue aussi à essayer Khaoui, qui a très bien fait dans la pré-saison. Mais ça veut dire aussi qu’on doit chercher des options pour Christopher parce qu’il est en fin de contrat dans un an. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (28/08/2020)

Nîmes et La Gantoise sur Rocchia

Lors de notre dernière édition de Débat Foot Marseille, Mathieu Grégoire, correspondant à Marseille du journal L’Équipe, nous expliquait que le latéral gauche marseillais avait déjà eu des touches cet été avec des clubs d’un bon niveau.

« AVB a déjà dit qu’ils allaient prêter ou le vendre et plutôt le vendre. « The rock » a quelques touches en Ligue 1. Il y avait notamment Nîmes qui était sur lui en début de mercato. La Gantoise également en D1 belge. Il avait des clubs mais ça s’était refroidi. »

Mathieu Grégoire – Source : Débat Foot Marseille