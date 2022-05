Mercato OM : Discussions autour de l’avenir d’Amine Harit? Une somme évoquée?

L’Olympique de Marseille pourrait se résoudre à conserver définitivement Amine Harit. L’international marocain qui appartient toujours à Schalke 04 pourrait rester sous la forme d’un prêt ou d’un transfert !

Cette saison, Amine Harit n’a pas donné entière satisfaction. A l’image de l’Olympique de Marseille, c’est le déséquilibre qui le caractérise avec des fulgurances en début et en fin de saison mais des coups de moins bien.

Comme il veut pas la faire c’est moi qui lui pique 🤣🤣 VAPOOOOO 🙅🏻‍♂️🙅🏻‍♂️🙅🏻‍♂️🙅🏻‍♂️🙅🏻‍♂️ @GersonSantos08 💙 ALLEZ L’OM !!! pic.twitter.com/HssfgHxnuw — Amine Harit (@Amine_000) April 20, 2022

Schalke 04 envisage une vente à 10 millions d’euros pour Harit

Le Marocain a en revanche été clair, il se sent bien à l’OM et se verrait bien rester… La direction serait en négociations en ce moment avec Schalke 04 afin de trouver une solution. L’OM envisagerait un second prêt d’après les informations de Bild Sport en Allemagne.

Cependant, le club qui évolue en Bundesliga 2 aimerait le vendre afin de récupérer quelques millions. La somme évoquée est de 10 millions d’euros. Pour le moment, aucun accord n’a été trouvé entre les trois parties.

*** BILDplus Inhalt *** Es geht um Harit! – Schalkes 10-Mio-Streit https://t.co/dyGYJhFuDL #BILDSport — BILD Sport (@BILD_Sport) May 18, 2022

Dire que je n’ai pas envie de rester ici serait mentir, car c’est un grand club ! — Harit

Dans un entretien pour le Dauphiné Libéré, le milieu offensif a réaffirmé qu’il se sent bien à l’OM mais il confirme également l’intérêt d’autres clubs en Europe. A voir si Schalke 04 se résoudra à le lâcher aux Marseillais ou s’il visera au contraire le club le plus offrant. Villarreal a récemment été cité comme l’un des prétendants pour récupérer Amine Harit.