Mercato OM : Discussions entamées pour un jeune latéral droit espagnol ? 

L’Olympique de Marseille va chercher à se renforcer durant ce Mercato hivernal. André Villas Boas vise prioritairement un avant-centre et un latéral droit. A en croire la presse italienne, le joueur espagnol Pol Lirola (23 ans) serait dans le viseur de l’OM pour ce dernier poste.

Ce lundi en conférence de presse, André Villas-Boas a affirmé qu’il comptait discuter avec la direction et Frank McCourt pour voir ce qu’ils pourront faire cet hiver. « je ne mettrais pas de pression sur la direction. Tout le monde sait que nous sommes limités sur le mercato avec la crise que tout le monde traverse. On a déjà beaucoup de mal avec la faillite de Mediapro… On ne pourra pas trop dépenser et c’est logique. Je ne vais pas mettre trop de pression sur la direction. On ne cherche pas seulement un attaquant, il y a d’autres postes aussi. Latéral gauche ou droit? Peut-être oui… », a ainsi indiqué l’entraîneur olympien.

L’OM voudrait se faire prêter Lirola

L’OM a en effet besoin de doubler le poste occupé par le seul Hiroki Sakai. Selon Sky Sport Italia, le club marseillais aurait ciblé le joueur espagnol de la Fiorentina Pol Lirola (23 ans).Les dirigeants auraient même contacté ceux de la Viola pour proposer un prêt avec option d’achat de l’Espagnol.

L’OM a contacté la Fiorentina pour le prêt de Pol Lirola, le latéral droit espagnol, révélé à Sassuolo. @DiMarzio — Johann Crochet (@johanncrochet) January 4, 2021

Petite précision intéressante : « Pablo Longoria était à la Juve lorsque le club turinois a envoyé Pol Lirola en prêt à Sassuolo, puis l’a vendu au club de la famille Squinzi », indique le journaliste de RMC Sport spécialiste du football italien, Johann Crochet sur son compte Twitter.