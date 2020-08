Mercato OM : Djellit confirme pour Nagatomo et s’inquiète franchement…

L’OM aurait accéléré ces derniers jours sur une piste pour le poste de latéral gauche : celle menant au Japonais Yuto Nagatomo. Un joueur bientôt âgé de 34 ans, qui laisse perplexe le journaliste Nabil Djellit…

Et si l’OM avait enfin trouvé sa doublure à Jordan Amavi ? Ces dernières heures, le Japonais Yuto Nagatomo est évoqué avec insistance du côté de Marseille.

Cependant, aux yeux du journaliste Nabil Djellit, la venue de l’ancien Interiste est difficile à comprendre, au vu du nouveau modèle de recrutement affiché par la direction marseillaise, basé sur des renforts assez jeunes (Balerdi et Gueye, 21 ans)…

Même si au passage, il confirme bien l’info.

Olympique de maison de retraite… https://t.co/jveL4G7JWz — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 29, 2020

Il est cramé… Je croyais qu’ils ne voulaient pas de joueurs de 30 et plus à l’#OM… #Mercato https://t.co/nIoBoiAUBR — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 29, 2020

Nagatomo en chiffres

Yuto Nagatomo sort d’une expérience de deux ans et demi en Turquie, avec le club de Galatasaray. La saison dernière, le Japonais a pris part à 15 matchs de Süper Lig, et a joué les six rencontres de la phase de groupe de Ligue des Champions, affrontant notamment à deux reprises, le PSG. Au total, l’ancien de l’Inter (2011 à 2018) totalise 376 matchs professionnels dans sa carrière. Avec le Japon, le latéral gauche compte 122 sélections, pour 4 buts inscrits. Il est désormais libre de s’engager où il le souhaite.