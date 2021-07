Mercato OM : Domenech se paye encore les supporters marseillais

À la suite du refus de Kevin Gameiro de rejoindre l’Olympique de Marseille, notamment à cause de la pression mise par certains supporters de l’OM, Raymond Domenech a taclé une nouvelle fois ces derniers…

Tandis que les dirigeants marseillais s’efforcent à renforcer l’effectif pour la saison prochaine, Pablo Longoria était parvenu à trouver un terrain d’entente avec Kevin Gameiro. Laissé libre par le FC Valence, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas reçu un accueil très chaleureux de la part des supporters de l’OM. À tel point que ce dernier a refusé de rejoindre le club. Une situation qui scandalise Raymond Domenech.

Ils sont capables de reprendre Mitroglou, il est gentil, il n’a rien dit contre Marseille, il n’est pas Parisien… – domenech

« Non mais ils ont raison les supporters marseillais. Ils avaient un joueur gratuit qui venait en fin de contrat, qui allait leur marquer 15 buts dans la saison. Ils vont aller en trouver un autre qui va leur coûter 25 millions d’euros et qui n’en marquera pas. Bravo, continuez ! Un attaquant viendra de l’étranger et ils diront “bravo” vu qu’ils ne le connaissent pas. Ils sont capables de reprendre Mitroglou, il est gentil, il n’a rien dit contre Marseille, il n’est pas Parisien… » Raymond Domenech – source : La Chaîne L’Équipe