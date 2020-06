Mercato OM : Dossier Niang, contrat long et indemnité de transfert raisonnable ?

L’OM veut renforcer son attaque et vise le rennais Mbaye Niang. Ce dossier initié par Andoni Zubizarreta pourrait se débloquer une fois que l’OM aura réglé plusieurs départs…

Le recrutement d’un joueur pour plus de 10M€ semblait encore hypothétique il y a peu. Mais selon la Provence, Franck McCourt pourrait faire un effort si le président parvient à combler le trou de 60M€ en vendant plusieurs joueurs. Le dossier Niang pourrait alors devenir une possibilité, d’autant que les 20 à 30M€ demandés par Rennes pourraient être revues à la baisse. Si Pierre Ménès a évoqué cette possibilité, le journaliste italien Nicolo Schira avance que l’OM a offert un contrat de 5 ans à l’ancien joueur du Milan AC. De son côté, Rennes réclamerait 15 M€ pour son attaquant, qu’ils ont recruté au même prix il y a un an…

L’ancien attaquant de l’AC Milan Mbaye Niang est le premier choix d’André Villas-Boas: L’Olympique de Marseille est en pourparlers avec Rennes (qui demande 15 M€ pour vendre le joueur). L’OM a offert à Niang un contrat de 5 ans. » Nicolò Schira – source : Twitter

Former ACMilan striker Mbaye #Niang is the first choice of Andrè #VillaBoas: #OlympiqueMarseille are in talks with #Rennes (ask €15M to sell the player) for him. #OM have offered to Niang 5-years contract. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 2, 2020