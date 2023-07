Mercato : Drôle de rumeur, l’OM fait une offre de 11M€ pour Batshuayi ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que l’OM cherche un attaquant, alors que le nom de Aubameyang est évoqué, que Ndiaye ne viendra pas, en Turquie on affirme que l’OM a fait une offre pour Michy Batshuayi…

Selon le média turc Asmarca, « Marseille a fait une offre officielle de 11M€ à Fenerbahçe pour son ancien attaquant Michy Batshuayi. Fenerbahce veut 15M€. Les clubs de Lens et de Lille sont aussi dans le coup pour l’attaquant belge. » Une rumeur qui semble farfelue tant le passage de Batshuayi a été compliqué sous les ordres de Marcelino à Valence.

📮 ÖZEL – SON DAKİKA: Marsilya, eski golcüsü Michy Batshuayi için Fenerbahçe’ye €11M resmi teklif yaptı. #MercatOM ▫️ Fenerbahçe €15M istiyor. ▫️ Lens ve Lille kulüpleri de yıldız forvetin peşinde… pic.twitter.com/9lAiqkDTP5 — As Marca (@asmarcatr) July 17, 2023

Plutôt vers Lens ?

Celui-ci affirme que des discussion ont commencé entre la direction lensoise et l’attaquant du Fenerbahce. L’international belge (51 sélections, 27 buts) serait très intéressé par le projet des Sang et Or selon son entourage.

En terme de coût, il pourrait rentrer dans les clous pour le Racing car il est évalué à 10 millions d’euros par Transfermarket et n’a qu’un an de contrat. Après son passage prometteur à Marseille, Batshuayi n’a pas confirmé une fois passé à Chelsea en 2016 pour 39M€.

Il a enchainé ensuite les prêts peu convaincants (Dortmund, Valence, Crystal Palace, Besiktas) avant d’être vendu au Fenerbahce l’été dernier pour 3,5M€ seulement. Il y a quand même inscrit, malgré plusieurs blessures, 12 buts en 19 rencontres de championnat.