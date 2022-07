Mercato OM : Du nouveau dans le dossier Nuno Tavares !

Selon La Provence, deux dossiers traînent sur les côtés… Le premier concerne Jonathan Clauss qui ne devrait pas être lâché à moindre coût par le RC Lens. Le second concerne Nuno Tavares d’Arsenal.

L’Olympique de Marseille doit se renforcer sur les côtés. Avec Amavi comme seul latéral gauche de métier, le club devrait se renforcer à ce poste. La Provence explique que la direction apprécie beaucoup le profil de Nuno Tavares d’Arsenal mais que ce dossier risque encore de traîner.

Nuno Tavares ne veut pas venir?

Un autre dossier qui traîne, à gauche cette fois, c’est Nuno Tavares. La Provence nous informait il y a quelques jours que le Portugais faisait l’objet d’un déplacement de Pablo Longoria à Londres… Cependant, l’ancien joueur de Benfica ne semble pas si intéressé que cela à l’idée de rejoindre l’OM.

Les négociations sont en cours avec Arsenal mais pour le moment, aucun accord n’a été trouvé. Zinchenko devrait débarquer de Manchester City et pourrait bloquer un peu la progression du Portugais chez les Gunners… L’OM pourrait avoir une seconde chance d’attirer le latéral gauche avant la fin du mercato.

Je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs — Longoria

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs. Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs. » Pablo Longoria Conférence de presse (05/07/2022).