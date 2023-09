Mercato OM: Dugarry cartonne Longoria… c’est un « esbrouffeur » !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Malgré un bilan comptable de 8 points en 4 journées (2 victoires et 2 nuls), l’Olympique de Marseille peine à convaincre dans le jeu. Christophe Dugarry a vivement critiqué Pablo Longoria dans l’émission « Rothen s’enflamme » qu’il juge responsable de la situation.

Invaincu après 4 journées et 8 points au compteur, l’OM n’est guère convaincant dans le jeu. Pour Christophe Dugarry, le principal responsable de cette situation est Pablo Longoria.

A LIRE AUSSI:OM : Mercato, la fuite des leaders ? Quel jeu ? Et ce film dédié aux supporters marseillais !

Faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles !

« Le président est un esbrouffeur, ça fait des mois et des mois que je vous le dis ! C’est lui qui a choisi cet entraîneur. Il nous fait croire que ses recrues sont fantastiques alors que lorsque l’on voit l’organisation du coach et la façon de jouer on se demande pourquoi il a acheté des joueurs comme ça, a déploré le consultant de RMC dans Rothen s’enflamme. Pablo Longoria nous explique que c’est bien de changer d’entraîneur tous les ans mais depuis quand c’est une bonne chose ! Il essaye de réinventer le football. Faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles ! », a ajouté Christophe Dugarry.

Selon Éric Di Meco, « le choix de l’entraîneur de Longoria qui est sans doute un choix de facilité dans un premier temps car ils se connaissent bien et sont sur sur la même longueur d’onde peut vite se retourner contre lui si cela se fonctionne pas, c’est un vrai danger. D’habitude c’est souvent le coach le premier fusible ce qui n’est pas le cas ici. Il faut vite que ça marche ! »