Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille début septembre, Adrien Rabiot travaille sur son adaptation au sein de l’équipe. Après avoir enchaîné deux titularisations consécutives, il lui faudra encore quelques semaines pour retrouver son meilleur niveau. Il est important de noter que l’international français a disputé ses derniers matchs lors de l’Euro avant de rejoindre le club olympien.

Christophe Dugarry, sur RMC, a récemment commenté l’investissement financier important réalisé par l’OM pour signer l’ancien joueur de la Juventus. Selon lui, cette décision représente un risque, surtout dans le contexte économique actuel du club. « L’OM est au taquet financièrement. L’actionnaire a beaucoup investi, a pris beaucoup de risques. On l’a vu dans les dernières heures du mercato en saisissant Rabiot. Prendre Rabiot, c’est un risque financier pour le club qu’a décidé de prendre l’actionnaire. Bravo à lui, ça montre une certaine ambition, mais c’est dire ce qu’il faut faire pour avoir un joueur de niveau international dans son équipe », a-t-il déclaré.

A lire : OM : « Barlerdi m’a brisé le cœur »

Prendre Rabiot, c’est un risque financier pour le club qu’a décidé de prendre l’actionnaire — Dugarry

Cet engagement envers Rabiot illustre l’ambition de l’Olympique de Marseille de se renforcer avec des talents de haut niveau, malgré les défis financiers auxquels le club est confronté.

En septembre dernier, Roberto De Zerbi avait évoqué l’arrivée d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille lors d’une conférence de presse. Le coach italien souligné ce coup majeur, susceptible de faire franchir un nouveau cap à son équipe. « Il peut nous amener son niveau de jeu et s’il nous apporte bien ses qualités, on peut rêver. Les supporters doivent rêver, mais nous aussi. Sans être présomptueux non plus, c’est en rêvant qu’on peut aller là où on veut arriver. Il faut rêver dans la vie, on ne vient pas à Marseille pour avoir une vie monotone. »

Son enthousiasme pour ce recrutement se manifeste également dans ses remerciements à ses dirigeants. « Bravo à Benatia. Tout le mérite lui revient. Il a tout fait tout seul, à trouver la formule. Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) étaient ravis », avait-il déclaré devant la presse, tout en partageant une partie de ses échanges avec Rabiot. « Je lui ai dit la vérité. L’OM ne joue pas de coupe d’Europe, mais depuis le début de saison, on travaille avec sérieux. Moi, mon objectif, c’est de remettre l’OM à son niveau. Les supporters disent que l’OM est le club le plus important de France. Ça m’oblige. C’est ce que je lui ai dit, mais comme à toutes les recrues. »