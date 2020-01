Mercato OM – Durand : « Ce n’est pas lui que je venais voir… »

Hiroki Sakai traverse une période délicate. L’international japonais n’est plus le même depuis plusieurs semaines. Pas de quoi inquiéter l’homme qui l’a fait venir à l’OM, Jean Phillipe Durand…

Orphelin de Thauvin dans son couloir droit et moins bien physiquement, Hiroki Sakai a du mal a retrouver son niveau. Moins présent offensivement, le latéral droit est aussi moins tranchant défensivement. Interrogé par la Provence, l’ancien responsable de la cellule de recrutement olympienne raconte l’arrivée du japonais…

Je ne suis pas inquiet. Sakai est foncièrement positif — Durand

« La première fois que je l’ai vu, je ne le connaissais pas, ce n’est pas lui que je venais voir. Il m’avait tapé dans l’œil par sa générosité, sa capacité à courir ou son gabarit. J’ai recommencé à le suivre en 2016 quand Vincent Labrune nous avait dit qu’on n’aurait pas d’argent pour recruter, et qu’on devait cibler des joueurs libres ou prêtés. Je n’avais aucun doute sur le garçon. J’ai tout de suite vu qu’il était attentif à tous les détails. On a passé la soirée ensemble à parler. Je lui ai vendu Marseille comme une ville où il faut bon vivre et où ça se passe bien si tu es bon sur le terrain. (…) Il a progressé en termes de régularité, dans les passes ou les centres ; défensivement, il fait moins d’erreurs, il gère un peu mieux ses matches. Il a connu des difficultés à son arrivée et a montré du caractère. Je ne suis pas inquiet. Il est foncièrement positif, tourné vers l’avant. » Jean-Philippe Durand – source : La Provence