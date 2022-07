Mercato OM : Dybala finalement avec Mourinho ?

Paulo Dybala (28ans), libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus, pourrait rebondir à la Roma où il serait la priorité de Mourinho, alors qu’il était annoncé du côté de l’Inter Milan depuis plusieurs semaines.

Fabrizio Romano l’avait annoncé, pas de lien entre l’OM et Dybala, pourtant à Marseille on continue d’y croire, mais cette fois la piste s’éloigne encore un peu plus. En Italie il est annoncé comme le choix numéro 1 du côté de la Roma. Selon le quotidien italien Il Messaggero, Dybala qui a baissé ses exigences salariales (6M€/ an) serait sur les tablettes du club entraîné par José Mourinho. En effet, il serait la priorité du club de la Louve, puisque Nicolo Zaniolo pourrait faire le chemin inverse et rejoindre la Juventus.

Zaniolo à la Juve, Dybala à la Roma ?

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria à Londres pour négocier avec Arsenal?

La Roma devrait néanmoins attendre le départ de Zaniolo avant de recruter l’international argentin (34 sélections, 3buts) et la Juventus devrait attendre le départ De Ligt pour recruter le jeune italien de 23ans, des chaises musicales qui pourraient faire trainer le dossier. Autre complication dans ce dossier, les commissions pour l’agent restent conséquentes et pourraient refroidir l’AS Roma. Mais pour le moment, selon La Repubblica et Il Messaggero, le club de la capitale italienne reste la favorite pour accueillir la Joya.