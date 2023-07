La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Dans un entretien pour l’Equipe, le sélectionneur français de l’équipe nationale du Gabon, Patrice Neveu, s’est exprimé au sujet de l’arrivée prochaine de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM. Pour lui c’est un très bon coup pour l’équipe de Marcelino, un buteur de renom parfois mésestimé et dont la condition physique est toujours excellente à 34 ans.

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang devrait passer sa visit médicale pour rejoindre l’Olympique de Marseille ce matin, le journal l’Equipe s’est entretenu avec son sélectionneur en équipe nationale du Gabon Patrice Neveu. Le technicien de 69 ans s’exprime sur le retour de son attaquant dans le championnat de France et il le sent très déterminé.

« Après avoir échangé avec lui, je sentais qu’il était prêt à repartir sur un gros challenge. Il a encore faim de grandes compétitions, c’est très important, ça prouve qu’il en veut encore. C’est un revanchard qui va vouloir s’imposer.« , explique l’entraineur, alors que l’attaquant vedette des Panthères sort d’un passage très compliqué à Chelsea.

Told Pierre Aubameyang is undergoing medical tests as new OM player. 🔵🩺 Auba landed in Germany yesterday night and he’s now completing medical then will sign deal until 2026. Free transfer from Chelsea. ✔️ pic.twitter.com/0NNTHzxSBP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2023

« A l’entraînement, il était même devant les autres »

Interrogé sur la compatibilité d' »Aubame » avec l’OM, l’homme qui a managé le Niger, la RDC, la Guinée ou la Mauritanie entre autres, décrypte : « D’après ce que je sais, Marcelino voulait vraiment Pierre-Emerick, et c’est pour moi un élément capital. Il l aura besoin de joueurs de profondeur, et ça correspond bien au profil de Pierre-Emerick. »

Il ne faut pas oublier non plus sa qualité de finisseur. », rappelle-t-il. « Je trouve d’ailleurs que sa carrière n’est pas reconnue à sa juste valeur : on oublie un peu vite ses saisons à Dortmund et à Arsenal. Comme tous les buteurs, il fonctionne par cycles et parfois ça s’est un peu moins bien passé mais il a marqué plus de 300 buts depuis ses débuts », insiste celui qui est à la tête de l’équipe du Gabon depuis 2019.

Aussi, Patrice Neveu assure qu’à 34 ans Aubameyang est « toujours aussi fit ! », après avoir entretenu sa forme avec un préparateur physique de la sélection à Laval (ville natale de Pierre-Emerick Aubameyang) dernièrement. « Quand il était venu en sélection (en juin), il était bien déjà. Sur certains exercices, à l’entraînement, il était même devant les autres. On sentait juste qu’il lui manquait un peu de temps de jeu, de repères. », déclare-t-il. « En aucun cas, il n’est usé »