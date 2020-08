Mercato OM : « En cas de départ, André Villas-Boas à des plans »

Extrait DFM. Pour l’instant, le mercato olympien est extrêmement calme. Néanmoins, notre consultant et ancien joueur de l’OM, Jean-Charles De Bono, estime que le coach s’est préparé à des départs et qu’il a des plans pour remplacer les partants !

Les finances de l’OM sont dans le rouge. Le club à besoin de vendre des joueurs lors de ce mercato. Néanmoins, personne n’a quitté le navire pour le moment, même si certains joueurs comme Morgan Sanson ou Maxime Lopez suscitent des intérêts à l’étranger. Pour Jean-Charles De Bono, ce calme apparent ne va pas durer. Il y aura des départs, et André Villas Boas s’y est préparé:

« Tout est réfléchi, tout est calculé »

« Quand Villas-Boas dit « on avisera s’il y a des départs », je pense qu’il a déjà des idées. Gueye est la, et il pourra remplacer si un milieu s’en va. Strootman aussi est la, et je pense qu’il ne partira pas car il a un salaire assez élevé. Je pense qu’on le conservera aussi. Si des joueurs doivent partir, ça sera dans l’entrejeu. Je ne vois pas où d’autres joueurs pourraient quitter le club. Je pense que Villas-Boas a prévu des départs. Et il s’y est préparé, à la différence de Rudi Garcia (…) C’est obligé qu’il ait des plans. S’il est reparti pour un an de plus, il ne redémarrera pas sans rien. Il sait à quoi s’en tenir… Dans tout ce qu’il fait, tout est réfléchi, tout est calculé.

Jean-Charles De Bono. Source – DFM : 10/08/