Mercato OM : Encore un obstacle pour le départ de Gueye ?

Prêté avec option d’achat durant le mercato d’hiver au FC Séville, Pape Gueye pourrait bien rester en Liga. Le quotidien espagnol Mundo Deportivo rapporte que le TAS doit se réunir les 8 et 9 mars prochains pour décider de l’issue du litige entre l’OM et Watford, une décision qui décidera de l’avenir du milieu sénégalais.

🔴 Le FC Séville 🇪🇸 attend la décision de la FIFA concernant le litige entre l’OM et Watford🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. Si Pape Gueye 🇸🇳 n’encourt aucune suspension, le 17e de Liga achètera définitivement l’international Sénégalais. *Audience les 8 et 9 mars. #TeamOM (@mundodeportivo) pic.twitter.com/nWYdjKulcl — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) March 7, 2023

L’OM devrait être rapidement fixé pour Pape Gueye. Le joueur est arrivé à l’OM libre de tout contrat en provenance du Havre à l’été 2020. Le problème est que Gueye avait déjà signé un contrat avec Watford, officialisé le 29 avril 2020. Mais l’entourage du joueur remet en cause la validité de ce contrat et envoie une lettre de résiliation à Watford. Pape Gueye s’engage quelques mois plus tard avec l’OM et Watford a décidé de saisir la FIFA dans ce dossier. La FIFA en janvier 2022 a, dans un premier temps, interdit l’OM de recrutement pour deux saisons. L’OM a fait appel de cette décision devant le TAS et le tribunal a levé cette interdiction. Avec l’OM, Pape Gueye a joué 100 matchs, toutes compétitions confondues et a marqué 4 buts.

⚪🔵 Le Tribunal arbitral du sport a autorisé ce lundi l’OM à se renforcer lors du mercato estival. Le club phocéen était sous la menace d’une interdiction de recrutement en raison de l’affaire Pape Gueye. — RMC Sport (@RMCsport) May 30, 2022

A cause de cette affaire, Pape Gueye avait été interdit de jouer, y compris durant la CAN 2022, où il avait été convoqué avec le Sénégal. Au mercato d’hiver 2023, Gueye est prêté avec option d’achat au FC Séville, s’il n’est pas suspendu dans cette affaire il s’engagera définitivement avec Séville. Selon Mundo Deportivo le TAS doit se réunir pour un verdict les 8 et 9 mars.