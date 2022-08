Mercato OM : Enfin une porte de sortie pour cet indésirable ?

Pol Lirola était ardemment souhaité par les supporters de l’Olympique de Marseille l’été dernier. Il avait en effet conquis tout son monde après d’excellentes prestations en prêt au club entre janvier et mai 2021. Il a donc été définitivement recruté à la Fiorentina mais… a largement déçu derrière ! À tel point que l’OM aimerait s’en débarrasser dès cette intersaison…

Malheureusement comme pour beaucoup de joueurs du club, il ne semble pas affoler les radars des recruteurs.

Cependant peut-être qu’une porte vient de s’ouvrir en Angleterre pour lui. En effet, selon le journaliste belge Sacha Tovolieri, le FC Southampton aimerait le récupérer mais ne bénéficierait pas de la marge de manœuvre nécessaire suffisante pour cela.

L’OM demanderait 10M€ pour lâcher son latéral droit espagnol. Une somme trop élevée pour le club de Premier League apparemment…

🔵 En quête d’un latéral droit, #SouthamptonFC discute avec l’#OM pour Pol #Lirola. N’ayant pas suffisamment de fonds pour payer 10M d’€ en transfert, un prêt avec option d’achat est à l’étude. À suivre. #TeamOM #SaintsFC #mercato pic.twitter.com/wITxaJsLmk — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 5, 2022

À LIRE AUSSI : Jordan Veretout c’est officiel à l’OM

«Bakambu ?Je pense que s’il a une offre du côté de la Turquie faut qu’il y aille…» – De Bono

« Je pense que s’il a une offre du côté de la Turquie faut qu’il y aille. Je pense que pour lui et pour nous, pour les deux. Parce que là bas il sera le roi, parce que Bakambu avec le salaire qu’il a à Besiktas, à l’OM il joue pas tout le temps, ça laisserait de la place au petit Dieng s’il reste au club pour qu’il joue un peu plus souvent qui peut lui permettre de s’exprimer et d’avoir une plus-value s’il flambe. Il faut être clair s’il a l’opportunité de partir maintenant, comme il a dit Mathieu ça profitera aux deux parties, à l’OM et à lui. C’est-à-dire que peut-être s’il va signer là-bas, il aura un contrat un peu plus long avec un salaire honorable, il sera quasiment titulaire là-bas. Je pense que c’est son intérêt aussi. Et puis surtout ça donnerait l’opportunité comme je disais à Dieng d’être peut-être un peu plus souvent titulaire ou de rentrer plus souvent et de voir son évolution, ça c’est plutôt plus intéressant pour Marseille et pour le joueur, c’est ça qu’il faut voir un petit peu, Bakambu il va te ramener quoi ? Alors que Dieng peut te ramener beaucoup d’argent ! »Jean-Charles De Bono Source : Football Club de Marseille (27/06/2022)