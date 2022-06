Mercato OM : Enorme concurrence dans le dossier Fofana… C’est déjà terminé?

L’OM aurait bien coché le nom de Seko Fofana pour ce mercato estival 2022. Selon TodoFichajes, le PSG aurait abandonné la piste Tchouaméni en partance pour le Real Madrid et voudrait Fofana.

L’Olympique de Marseille piste maintenant des joueurs de Ligue 1 ! Une première pour Longoria qui pour le moment n’a recruté qu’à l’étranger depuis son arrivée en poste. Fofana et Clauss de Lens feraient partie des pistes du président marseillais.

Seulement, selon TodoFichajes, le PSG s’est également positionné pour récupérer le milieu de terrain. L’Ivoirien pourrait être le remplaçant de la piste Tchouaméni dont l’avenir se dessine de plus en plus au Real Madrid. Forcément, les Parisiens auront des propositions financières plus importantes que l’OM et il serait difficile pour les Marseillais de rivaliser dans ce dossier…

Le club ne vendra pas n’importe comment — Franck Haise

Dans un entretien accordé au quotidien L’Equipe, Franck Haise a donné son avis sur les récentes rumeurs de transferts concernant ses deux joueurs pistés par l’Olympique de Marseille : Fofana et Clauss.

« On sait très bien qu’il y aura des sollicitations. Mais le club ne vendra pas n’importe comment. Et les joueurs nous ont tous dit que ce ne serait pas facile pour eux et qu’après y avoir vécu deux, trois ou quatre saisons, ils sont attachés au RC Lens » Franck Haise – L’Equipe

Fofana et Clauss des profils 100% compatible à l’OM?

« Fofana, C’est un poumon, donc forcément c’est bon, il marque des buts, il se projette bien, c’est un liant au milieu de terrain, c’est une présence et il l’a montré. Il a fait une saison extraordinaire avec Lens, il a porté son équipe toute la saison, même dans les derniers matchs, il a marqué quelques buts très importants » Franck Passi – Source : Débat Foot Marseille (23/05/2022)

« J’aime beaucoup les deux joueurs, en commençant par l’esprit, leurs qualités de jeu ce qu’ils apportent dans une équipe. Fofana ? Je me rappelle du match ici au Vélodrome, il avait fait un très grand match. Un garçon comme Fofana, l’abattage au milieu du terrain est comparable, comme l’autre Fofana (Youssouf) qui joue à Monaco avec Tchouameni, ce sont des joueurs complémentaires, dès qu’il y a une petite défaillance, le partenaire est là pour compenser et ça permet à une équipe d’être plus équilibrée. » Jean-Charles de Bono – Source : Débat Foot Marseille (23/05/2022) »