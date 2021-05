Mercato OM : Enorme concurrence pour cette pépite de 17 ans pistée par Longoria?

A la recherche de renforts pour la saison prochaine, Pablo Longoria aurait coché le nom de Fabio Blanco. Selon les informations de Sport 1, plusieurs autres clubs sont intéressés par le profil du jeune joueur du FC Valence.

Pablo Longoria va devoir renforcer l’effectif cet été avec un budget limité. Le président de l’Olympique de Marseille aurait déjà dessiné les traits de son recrutement, voulant à la fois ajouter de la fraîcheur tout en apportant de l’expérience.

« Beaucoup de noms qui vont sortir dans la presse et ils seront vrais. On va faire un mix avec des joueurs expérimentés et des jeunes joueurs que l’on peut appelé « pépite » pouvant apporter de la fraicheur à l’intérieur du club », avait-il annoncé lors de sa conférence de presse mercredi dernier.

LA DIRECTION DE l’OM AURAIT RENCONTRÉ SES PARENTS

Selon les informations de Sport 1, l’Olympique de Marseille ferait partie des clubs voulant arracher Fabio Blanco au FC Valence. La direction marseillaise se serait même rendu chez le joueur afin de discuter avec ses parents en vue d’un transfert. Pablo Longoria serait en effet très intéressé par l’ailier âgé de 17 ans mais il ne serait pas le seul à vouloir le faire signer.

En effet, le média affirme que le FC Barcelone, le Bayern Munich, le Real Madrid et des clubs italiens seraient à l’affût sur ce dossier. Le jeune joueur serait même en discussions avec l’Eintracht Francfort. La concurrence sera difficile pour Longoria !