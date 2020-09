Mercato OM : Entre 20 et 25M€ nécessaires pour boucler le dossier de la cible prioritaire en attaque ?

André Villas-Boas l’a affirmé à plusieurs reprises : l’Olympique de Marseille recherche actuellement un attaquant sur le marché des transferts. Après plusieurs échecs, l’étau se resserre autour d’un nom…

Luis Suarez (Colombien, 22 ans) semble être la piste chaude côté OM. Le journaliste colombien, Pipe Sierra, annonçait ainsi hier que le club français aurait déjà formulé une offre de 13M€ + bonus à Watford pour s’attacher les services du joueur.

⚽️📰 CONFIRMADO: #Marsella ha ofertado 13M€ + bonos al #Watford por el colombiano Luis Suarez (22). El deseo del club inglés es no vender al delantero, pero las negociaciones avanzan a esta hora. pic.twitter.com/icUIcZZUlf — Pipe Sierra (@PipeSierraR) September 19, 2020

Le dossier pape gueye au milieu des négociations…

Une information confirmée ce dimanche par le journal L’Équipe.

Cependant le quotidien du sport tempère la piste en expliquant que le club anglais demande entre 20 et 25M€ pour laisser partir son attaquant. Une somme conséquente qui peut s’expliquer par le fait que Watford ne souhaite pas se séparer ardemment de Suarez, comme l’expliquait Pipe Sierra, mais également en raison du litige autour de Pape Gueye.

En effet, l’ancien Havrais avait signé en janvier dernier un pré-contrat avec le club anglais pour le contester quelques mois plus tard et finalement s’engager avec l’OM. Une situation qui n’avait guère plu au club relégué en Championship cette saison et qui pourrait compliquer les négociations à venir sur le dossier Suarez…