Mercato OM : Et maintenant de l’argent pour un buteur et une prolongation de contrat ?

Après la victoire de l’OM à Brest, André Villas-Boas a fait un point mercato. Le coach olympien a confirmé l’arrivée de Nagatomo, mais aussi sa volonté de faire prolonger Jordan Amavi. Il attend aussi l’arrivée d’un attaquant et cette fois avec un peu de moyens…

L’OM a donc trouvé sa troisième recrue en la personne du latéral gauche Nagatomo. Libre, l’international japonais devrait signer pour une saison et devenir la doublure de Jordan Amavi. Justement, AVB veut vite faire prolonger son latéral gauche titulaire. De plus, le coach olympien attend maintenant le recrutement d’un attaquant, il estime que les économies réalisées sur les trois premières recrues vont permettre d’investir sur ce poste…

je pense que l’on a de l’argent pour investir pour ce poste de l’attaquant — Villas-Boas

« Nagatomo est arrivé aujourd’hui, il va passer des tests en espérant que tout se passe bien. On en avait parlé avec Jacques-Henri et Pablo, on cherchait quelqu’un avec de l’expérience. Il a 12 matchs de Ligue des champions, il a cette expérience, c’est un capitaine dans le vestiaire, il parle plusieurs langues… Maintenant, on va démarrer les discussions avec Amavi pour prolonger le contrat en espérant que ça se passe rapidement. (…) On a fait un joueur en prêt, un autre libre… je pense que l’on a de l’argent pour investir pour ce poste de l’attaquant. Cela va nous permettre d’attaquer pour un attaquant. Je fais confiance à Pablo et Jacques-Henri. » André Villas-Boas – source: Conférence de presse aprés Brest – OM (30/08/2020)