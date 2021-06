Après l’arrivée de Gerson dans l’entrejeu, l’OM continue de chercher des renforts au milieu de terrain. Les pistes se multiplient et l’une d’entre elles mèneraient à un espoir portugais. Pablo Longoria apprécie son profil mais l’OM n’est pas seul dans le dossier.

Pablo Longoria et Jorge Sampaoli réfléchissent à plusieurs options pour renforcer l’effectif cet été. Alors que Gerson et Konrad de la Fuente viennent d’arriver à Marseille pour parapher leur contrat, d’autres recrues devraient les imiter dans les semaines à venir. Beaucoup de rumeurs apparaissent dans les médias dans l’entrejeu. Après Mattéo Guendouzi et Nicolas Raskin, c’est une nouvelle piste qui fait son apparition. À en croire les informations de Levante El Mercantil Valenciano, Pablo Longoria ciblerait le profil de Samú Costa. Milieu de terrain défensif, il a été prêté avec option d’achat par Braga à Almeria cette saison. Séduisant dans l’entrejeu, le club espagnol a décidé de lever l’option d’achat du joueur portugais fixée à 5,25M€. À seulement 20 ans, Samú Costa a été l’un des grands artisans de la bonne saison d’Almeria, qui a terminé quatrième en seconde division espagnole. Le club andalou a échoué lors des barrages d’accession à la Liga face à Gérone.

valence veut récupérer samú costa

Une option en cas d’échec pour Wass sauf qu’Almería (qui a 50% des droits) en demande 25M… Il partira surement pour moins mais ça fait chéro pour un MDC de Segunda. #OM https://t.co/Z0HbY1JFR3 — Nico Faure (@Nicommentator) June 29, 2021

Auteur d’une saison aboutie, les performances de Samú Costa ne sont pas passées inaperçues. Toujours selon le média espagnol, c’est Valence qui souhaiterait récupérer l’international espoirs portugais. Neuvième du dernier exercice en Liga, le club souhaite se renforcer dans son entrejeu. Le profil de Samú Costa correspondrait à ce que recherche l’entraîneur de Valence, José Bordalás. Il est même l’une des priorités du technicien espagnol à ce poste-là. En cas d’échec dans le dossier, Valence garderait un œil sur d’autres pistes.

une marge de progression intéressante

Le jeune milieu défensif portugais possède une marge de progression intéressante et c’est pour cette raison qu’il est ciblée par Pablo Longoria. Agressif sur le porteur du ballon, c’est un joueur qui peut plaire à Jorge Sampaoli et au futur système qu’il veut mettre en place la saison prochaine. En 35 apparitions en seconde division espagnole, Samú Costa a été auteur de 2 buts et d’une passe décisive. Autre détail important, le jeune milieu de terrain a écopé de 15 cartons jaunes. Une statistique qui démontre l’agressivité et la combativité du joueur portugais pour récupérer le ballon dans les pieds de l’adversaire. Alors que Transfermarkt estime la valeur marchande du joueur à 5M€, pas sûr qu’Almeria le cède pour cette somme. Reste à savoir quelle décision prendra Pablo Longoria dans les jours à venir.