Mercato OM : Et maintenant un ailier gauche à plus de 25M€ ?

Alors que les noms se multiplient autour du mercato de l’OM, un nouveau vient de faire son apparition. En effet, Pablo Longoria et son équipe serait interessé par l’international néerlandais de l’Ajax, Steven Bergwijn !

L’OM cherche a renforcer ses cotés, si le dossier Belloumi semble être en stand by côté gauche, une autre cible plus prestigieuse vient d’être évoquée aux Pays Bas. En effet, l’OM serait très intéressé par Steven Bergwijn qui profite de ses vacances dans le sud de la France. L’attaquant néerlandais a discuté avec l’entraîneur de l’Ajax Francesco Farioli qui veut le garder. Mais l’international néerlandais est très apprécié, deux clubs d’Arabie Saoudite ont échangé avec son agent mais aussi l’Olympique de Marseille et West Ham United !

Steven Bergwijn, nouvelle option pour l’OM ?

Selon le journaliste Mike Verweij du Telegraaf, « Marseille considère Bergwijn comme un renfort immédiat, mais l’indemnité de transfert semble trop élevée. West Ham United doit composer avec les règles du fair-play financier. Une fois de plus, le club de Premier League doit d’abord vendre pour racheter Bergwijn. Un déménagement à Londres semble intéressant, car il y a déjà vécu en tant que joueur de Tottenham Hotspur… » Pour rappel, Steven Bergwijn est revenu aux Pays Bas en provenance de Tottenham en 2022 contre un chèque de plus de 32M€ ! Le média néerlandais estime qu’il faudra au minimum mettre 25M€ pour tenter de convaincre l’Ajax…

NIEUWS: twee Saoedische clubs concreet voor Steven #Bergwijn.

✅ Ook Marseille en West Ham tonen interesse.

💰 #Ajax verlangt bedrag tussen de 25 en 30 miljoen.

🏝️ speler benut vakantie na EK om na te denken over toekomst.https://t.co/GQwH1iwkKu — Mike Verweij (@MikeVerweij) July 13, 2024



Longoria n’a pas voulu être précis concernant Rongier qui n’est pas encore apte pour la reprise. « Rongier ? C’est surtout au département médical, on a aussi changé cela. Je n’ai pas la compétence pour vous donner une information précise, il est phase d’adaptation, on verra s’il peut jouer… » Le président a aussi évoqué le départ de Pau Lopez, il n’existe pas encore d’accord. « Un nouveau gardien ? On veut changer des choses, on discute avec un club pour Pau Lopez et il n’y a pas encore d’accord. On prendra la décision dans l’intérêt du club… »

#Longoria : « Rongier ? C’est surtout au département médical, on a aussi changé cela. Je n’ai pas la compétence pour vous donner une information précise, il est phase d’adaptation, on verra s’il peut jouer…

Un nouveau gardien ? On veut changer des choses, on discute avec un club… pic.twitter.com/IicLQowOs9 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 9, 2024





Roberto De Zerbi a expliqué qu’il n’avait aucun problème à faire jouer les jeunes, à conditions qu’ils soient au niveau. « Piocher chez U19 vainqueurs de la Gambardella ? On aura besoin des jeunes, je n’ai aucun problème à les lancer si ils ont le talent suffisant. Il faut prendre en compte les qualités, mais il y a des vétérans, je peux aussi les faire joueur avec comme exemple Aubameyang qui a des jambes de 20 ans. »

Aucun problème à les lancer si ils ont le talent suffisant