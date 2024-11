Mercato OM : Et si Sampaoli venait chercher Mbemba ?

Le mercato hivernal 2025 pourrait voir le Stade Rennais tenter de recruter Chancel Mbemba, le défenseur central de l’Olympique de Marseille. En difficulté à l’OM sous les ordres de Roberto De Zerbi, le Congolais, en fin de contrat en juin 2025, pourrait quitter le club phocéen dès janvier.

Jorge Sampaoli, le coach du Stade Rennais, semble intéressé par le profil de Mbemba pour renforcer sa défense après la grave blessure d’Alidu Seidu, victime d’une rupture des ligaments croisés.

Un besoin urgent de renfort défensif

Titulaire ce dimanche face au LOSC, Alidu Seidu a dû sortir sur blessure après 18 minutes de jeu. Les examens réalisés ce jour ont malheureusement confirmé une rupture du ligament croisé du genou gauche. Bon courage Alidu, tout le Stade Rennais F.C. est avec toi. Reviens-nous… pic.twitter.com/s7xdWHF9tj — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 25, 2024

L’absence prolongée d’Alidu Seidu a mis en évidence le besoin urgent de recruter un défenseur central pour maintenir l’équilibre défensif du Stade Rennais. L’option Chancel Mbemba s’impose comme une solution intéressante. Le joueur, qui a perdu sa place de titulaire à l’OM, n’entre plus dans les plans de De Zerbi, et son contrat arrivant à terme en juin 2025, un départ dès janvier semble probable. Après la défaite de la RDC face à la Guinée (1-0) dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2024, Mbemba avait fait des déclarations qui laissent peu de place au doute sur ses intentions : « J’ai un contrat avec Marseille. J’espère (partir de l’OM) en janvier, quand Dieu le veut. Mais quand Dieu ne décide pas… ce sont les humains. Les humains sont compliqués, chacun regarde ses intérêts. Mais le plus important, c’est de faire notre boulot pour satisfaire tout le monde. »

Chancel Mbemba : Un profil que connait Sampaoli

Jorge Sampaoli connaît bien Mbemba, l’ayant dirigé à Marseille. Le coach argentin apprécie ses qualités physiques et techniques. Mbemba, solide dans les duels et rapide, correspond au style de jeu de Sampaoli, qui privilégie une défense haute et des relances rapides. Le défenseur congolais, fort de son expérience à Porto et à l’OM, serait un renfort de poids pour Rennes.

Un départ inévitable pour Mbemba

Le départ de Mbemba de l’OM semble de plus en plus probable. Si le joueur a déjà des touches en Arabie Saoudite, le Stade Rennais pourrait tenter de le convaincre. Reste à savoir si le club breton est prêt à payer une indemnité à l’OM et à offrir un belle prime à la signature et un contrat solide à l’exigent défenseur…

Conclusion : Un transfert à suivre de près

Le transfert de Chancel Mbemba au Stade Rennais cet hiver pourrait devenir une piste sérieuse. Reste à savoir si l’OM acceptera de céder le joueur et si Mbemba sera convaincu par le projet rennais.