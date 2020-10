Mercato OM : Eyraud en dit plus sur la prolongation de Villas-Boas

Présent lors d’une émission spécial sur RMC, le président Eyraud s’est confié sur l’avenir de son coach André Villas-Boas

« Je suis un fervent partisan de la stabilité, on a eu 2 coachs en 4 ans, sur les 20 années précédentes c’était un coach tous les 9 mois. On ne peut pas atteindre le haut niveau dans une instabilité chronique. J’ai beaucoup d’admiration pour le travail que fait André. Il voudrait un jour diriger son club de cœur (Porto) et cela s’est vu dans le mercato qu’il a réalisé. Il y a une collaboration fructueuse avec Pablo, j’aimerai beaucoup continuer avec Villas-Boas, mais ces discussions ne se font pas par médias interposés. Oui j’ai envie de garder AVB, qu’il poursuive avec nous. On prévoit toutes les options possibles. »

Jacques Henri Eyaud – source : RMC (15/10/2020)