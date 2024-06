Mercato OM : Fabrizio Romano annonce un 3e club italien sur Pau Lopez… ça s’agite !

Pau Lopez pourrait quitter l’OM cet été. Le portier espagnol est observé par des clubs en Italie et en Espagne où il garde une belle côte. par plusieurs clubs italiens, Côme semble être le club le plus chaud sur ce dossier !

Fabrizio Romano affirme que Monza veut aussi Pau Lopez, mais c’est Côme qui semble le club le plus insistant ! « Côme fait pression pour recruter Pau López comme nouveau gardien de but alors que les pourparlers avancent du côté joueur/club. Monza a également demandé le gardien de l’OM mais Côme mène également la course avec le manager espagnol Cesc Fabregas. »

🔵🇮🇹 Como are pushing to sign Pau López as new goalkeeper as talks are advancing on both player/club side.

Monza also asked for OM goalkeeper but Como are leading the race also with Spanish manager, Cesc Fabregas. pic.twitter.com/YcPiUg9NGI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2024