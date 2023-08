Mercato OM : Fabrizio Romano annonce un départ !

L’Olympique de Marseille devrait prochainement officialiser un transfert dans le sens des départs. Annoncé en partance vers la Turquie depuis plusieurs jours, Cengiz Under va bien quitter le club marseillais.

En effet selon les informations du journaliste Italien Fabrizio Romano, un accord a enfin été trouvé entre l’OM et le Fenerbahçe pour un transfert définitif. Le montant du transfert n’a pas encore été dévoilé. L’international Turc va s’envoler vers la Turquie dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat.

Cengiz Ünder to Fenerbahçe, here we go! Agreement reached with OM on a permanent transfer — deal now being completed 🚨🟡🔵 #Fener #OM

Ünder, prepared to travel for medical tests soon. Follows Fred as new signing for Fener. pic.twitter.com/dyig7zK8eX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023