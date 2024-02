Mercato OM : Fabrizio Romano confirme des discussions avec ces deux joueurs !

L’Olympique de Marseille travaille au départ de Jonathan Clauss avant ce soir (la fin du mercato). Alors que la piste menant à Lorenz Assignon est toujours active, le club discute aussi avec Celik…

Le journaliste Fabrizio Romano confirme la volonté de l’OM de recruter un latéral droit dans l’optique d’un départ de Clauss avant ce soir. « L’Olympique de Marseille tente de recruter un nouveau latéral droit dans les dernières 24h du mercato. Négociations en cours pour Zeki Celik et Lorenz Assignon – l’OM décidera bientôt de la meilleure option. L’OM espère trouver une solution pour que Jonathan Clauss quitte le club. » Du côté de CLauss, son entourage estime qu’il ne partira pas cet hiver, 24h pour changer d’avis ?

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille are trying to sign new right back in the final 24h of the transfer window.

Negotiations ongoing for both Zeki Celik and Lorenz Assignon — OM to decide the best option soon.

↪️ OM hope to find solution for Jonathan Clauss to leave the club. pic.twitter.com/liQlDAorPO

