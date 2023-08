Mercato OM : Fabrizio Romano confirme deux pistes pour Malinovskyi

Écarté du groupe pour le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, Ruslan Malinovskyi voit son avenir à l’OM s’assombrir. Selon Fabrizio Romano, le joueur aurait des touches du côté du Torino et de Besiktas. Même si pour le moment, il ne s’agirait que de pourparlers avec le joueur.

Ruslan Malinovskyi pourrait quitter l’OM durant ce mercato d’été. Le milieu de terrain est arrivé l’hiver en prêt avec obligation d’achat, sous conditions, de 10 millions d’euros par l’Atalanta Bergame. Un choix motivé par la longue blessure d’Harit et le départ de Gerson à Flamengo. Mais en une demi-saison l’Ukrainien de 30 ans n’a pas complétement convaincu. Seulement 23 matchs disputés, toutes compétitions confondues, dont 16 titularisations, sous Tudor. Malinovskyi n’a inscrit que 2 buts, le 5 février dernier lors de la défaite 1-3 contre Nice en Ligue 1. Et le but de la victoire 2-1 contre le PSG en coupe de France le 8 février. Il a également délivré une passe décisive sous le maillot olympien.

Understand Besiktas and Torino are now showing interest in Ruslan Malinovskyi. No advanced talks yet, just interest at the moment. ✨🇺🇦

Malinovskyi could leave OM in case of good proposal. pic.twitter.com/93pgqGKc3x

