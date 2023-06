Mercato OM : Fabrizio Romano confirme, Longoria s’est fait doubler !

Pablo Longoria semblait intéressé par le profil du jeune Benjamin Tahirović, joueur de l’AS Roma. Le Bosnien va finalement s’engager sur le long terme avec l’Ajax.

Annoncé dans le viseur de l’OM (voir ci-dessous), le jeune Tahirovic va s’engager avec l’Ajax. Fabrizio Romano l’a confirmé: « Officiel, terminé. L’Ajax signe Benjamin Tahirovic sur un contrat permanent de l’AS Roma pour un forfait proche de € 8,5 millions d’honoraires. Tahirovic signera un accord à long terme la semaine prochaine après des tests médicaux prévus à Amsterdam. Mourinho a dit « il va devenir un joueur de haut niveau » il y a quelques mois. »

Official, completed. Ajax sign Benjamin Tahirovic on permanent deal from AS Roma for package close to €8.5m fee. 🚨⚪️🔴 #Ajax

Tahirovic will sign long term deal next week after medical tests planned in Amsterdam.

Mourinho said “he’s gonna become a top player” few months ago. pic.twitter.com/OiXiKtaW1t

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2023