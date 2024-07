Mercato OM : Fabrizio Romano confirme pour Sildillia !

Le mercato de l’OM s’accélère ! Suite au départ de Jonathan Clauss, Pablo Longoria a ciblé un possible remplaçant bien plus jeune. Comme annoncé par le Parisien, Kiliann Sildillia est la cible et veut venir.

Suite à l’information du Parisien, le journaliste Fabrizio Romano confirme l’avancée des négociations concernant le dossier Sildillia. « L’Olympique de Marseille a envoyé une première proposition à Fribourg pour le RB Kiliann Sildillia, né en 2002, selon Le Parisien. On comprend que Kiliann s’est déjà mis d’accord avec l’OM, ​​il souhaite partir à Marseille. Des discussions ont déjà eu lieu avec Mehdi Benatia et Roberto de Zerbi. » Formé à Metz, le latéral droit de 22 ans avait rejoint Fribourg en 2020. Sous contrat jusqu’en 2026, Sildillia était titulaire sous les ordres de Thierry Henry lors du premier match des JO de l’Equipe de France face au USA. Le montant de son transfert est estimé à 15M€ par Transfermarkt…

