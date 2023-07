Mercato OM : Fabrizio Romano confirme pour Ünder !

L’Olympique de Marseille ne serait pas contre un départ de Cengiz Ünder. Alors que son est évoqué du côté du Fener, le journaliste Fabrizio Romano confirme les discussions.

Si les chiffres demandés par l’OM varient selon les médias (voir plus bas), Fabrizio Romano confirme des discussions entre l’OM et Fenerbahçe concernant Under: « Fenerbahçe a contacté l’Olympique de Marseille pour Cengiz Ünder. Les pourparlers sont en cours sur la formule et les conditions de l’accord. L’OM est prêt à laisser partir Ünder cet été si ses conditions sont réunies. »

Fenerbahçe have contacted Olympique Marseille for Cengiz Ünder. Talks now ongoing about formula and conditions of the deal. 🟡🔵🇹🇷 #Fenerbahçe

OM are prepared to let Ünder leave this summer if their conditions will be matched. pic.twitter.com/gsW1CokWAH

