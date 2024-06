Mercato OM : Fabrizio Romano confirme pour Vitinha (et donne des détails)

Vitinha devrait bien s’engager avec le Genoa (presque) définitivement. L’attaquant portugais devrait repartir en prêt en Italie avec une prise en charge complète de son salaire, Fabrizio Romano livre des informations concernant l’option d’achat qui ne sera pas complétement obligatoire…

Selon Fabrizio Romano, Vitinha va bien rester au Genoa. Cependant, cela devrait se faire dans le cadre d’un prêt avec option d’achat pouvant devenir obligatoire. « Le Genoa et l’OM sont désormais sur le point de finaliser l’accord sur un nouveau prêt pour Vitinha. Le salaire sera couvert par Gênes, il y aura une clause d’option d’achat incluse avec la possibilité de la rendre également obligatoire. »

