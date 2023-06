Mercato OM : Fabrizio Romano confirme une offre d’Arabie Saoudite pour Sanchez !

D’après les informations de Fabrizio Romano, Alexis Sanchez aurait bien reçu une offre de la part d’un club saoudien ! Une proposition de 10 millions d’euros par an avec un contrat jusqu’en 2024 avec des années en option !

Les discussions entre l’Olympique de Marseille et le clan Alexis Sanchez continuent mais une offre faramineuse de l’Arabie Saoudite pourrait mettre sa prolongation en péril ! Avec seulement une année en option dans son contrat, le Chilien n’est pas tenu de rester à Marseille et pourrait s’engager librement dès l’ouverture du mercato dans quelques jours.

Fabrizio Romano explique ce mardi qu’un club saoudien du nom de Al Fateh aurait bien formulé une offre pour Sanchez. Il y toucherait 10 millions d’euros par saison avec un contrat allant jusqu’en 2024 et une année en option… Des sommes avec lesquelles l’OM ne peut pas rivaliser !

Understand Saudi side Al Fateh has now submitted an official proposal to Alexis Sánchez. 🇸🇦🇨🇱 #transfers €10m salary per season offered to OM forward. Contract valid until 2024 plus option for further season. pic.twitter.com/dzJ3Wnb18i — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023

Sanchez ? La discussion a débuté de façon positive

#Longoria : « Sanchez, sur le niveau technique et sur le terrain, ça a été un exemple. Dans tous les entraînements, il a un niveau de dépense physique et mental incroyable. Il a été le plus déterminant. On considère qu’il a fait une bonne saison » #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 5, 2023

#Longoria : « Sanchez, on a eu des discussions. On a exprimé notre volonté de continuer le projet avec lui. Nous sommes d’accord qu’il a un niveau international, très haut. Mais, notre intention est de continuer avec lui. » #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 5, 2023

Pablo Longoria a fait le point sur les négociations avec Alexis Sanchez concernant une prolongation de son contrat avec l’OM, « On a des discussions avec son agent. On lui a exprimé notre volonté de continuer avec lui. On est d’accord pour dire qu’il a un niveau international. Très haut. Il nous a apporté beaucoup de choses. Après il y a donnée économique, ça pose la question pour beaucoup de joueurs en Europe. Je crois qu’il s’est senti aimé et respecté. Suis-je confiant ? Tous les deux, on est à l’écoute. La discussion a débuté de façon positive. »