Mercato OM – Romano : « Je n’ai pas d’informations sur Ronaldo »

Sur CBS Sports, le journaliste Fabrizio Romano est revenu sur une éventuelle arrivée de Cristiano Ronaldo à Marseille. Il a expliqué ne pas avoir d’informations à ce sujet mais aimerait voir le Portugais rejoindre Marseille.

Le fantasme d’un transfert de la star Portugaise à l’OM continue de faire réagir sur les réseaux sociaux. Les supporters marseillais continuent de rêver à une arrivée de Ronaldo avant la clôture du marché des transferts. Le sujet a également été repris par la chaîne CBS Sports où Fabrizio Romano a évoqué un transfert du Portugais à Marseille. S’il explique ne pas avoir d’informations sur le sujet pour le moment, il estime qu’une venue de l’attaquant de 37 ans à l’OM serait une fantastique nouvelle pour les supporters marseillais. Il imagine volontiers Ronaldo marquer dans un Stade Vélodrome plein à craquer.

» Ce serait génial de le voir évoluer à Marseille. Les supporters de l’OM sont incroyables. Je peux imaginer ce qui se passerait si Ronaldo marquait un but au Stade Vélodrome, ce serait génial mais pour le moment je n’ai aucune information. » Fabrizio Romano – Source : Qué Golazo Podcast (24/08/2022)

« I can just imagine what would happen at the Velodrome in case Cristiano Ronaldo scored a goal… but at the moment I don’t have an information. »@FabrizioRomano was as surprised as the rest of us to see the Portuguese star linked with a move to Marseille. 🤯

— Qué Golazo Podcast (@QueGolazoPod) August 24, 2022