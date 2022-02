Mercato OM : Fatigué par les rumeurs, Caleta Car évoque son avenir

Après la grosse déception de l’élimination face à Nice mercredi, Duje Caleta Car a répondu aux questions des journalistes ce vendredi. Le défenseur central est lassé des rumeurs mercato sur son avenir…

« Chaque mercato, c’est pour moi! A chaque fois, les journaux parlent de moi si je pars ou non. Mais je suis toujours là. Je ne sais pas au sujet de mon avenir. Il faut trois parties pour trouver un accord et ça n’a pas été le cas. L’été, c’est dans longtemps. Il reste beaucoup de travail ici avec Marseille. Je suis ici. Je vais tout donner pour garder cette seconde place et se qualifier en Ligue des champions. Je sais que mon nom reviendra l’été prochain sur le mercato mais je ne veux pas y penser. Je serai vraiment déçu si je pars Marseille sans rien n’avoir gagné. (…) Chaque mercato, c’est pour moi. J’ai entendu: ‘il va partir ça’, ‘le club ne veut pas’. Je suis déjà fatigué de ces infos. Je suis toujours ici, je suis vraiment heureux d’être dans ce club. J’ai eu des opportunités intéressantes qui ne se sont pas conclus. Si des opportunités arrivent, on verra. On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve. Je suis un joueur sous contrat avec l’OM. » » Duje Caleta Car – source : Conférence de presse (11/02/2022)

